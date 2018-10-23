مذكرة تفاهم بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني وجامعة كايست الكوريّة

المواطن - واس

وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة مذكرة تفاهم تتضمن شراكة استراتيجية مع جامعة كوريا الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا (كايست)، وذلك في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية.

ووقع الاتفاقية عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي الذي أوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في مجال التكنولوجيا المتقدمة كالروبوت، وتقنيات المدن الذكية، مما سيسهم في نقل المعرفة وتوطين هذه التقنيات المتقدمة التي يحتاجها سوق العمل في المملكة.

من جهته أفاد الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في سيئول الدكتور سامي العبدالوهاب أن الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي الداعم لمرحلة تأسيس كلية الأمير محمد بن سلمان لما تحظى به جامعة كوريا للعلوم والتكنولوجيا من مكانة عالمية مرموقة وعلاقات متميزة مع الشركات الصناعية الكبرى في كوريا الجنوبية.