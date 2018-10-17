مرابط النصر يعض أنامله من الندم بعد تعادل المغرب

المواطن - محمد سمعة

يشعر النجم نور الدين مرابط لاعب وسط نادي النصر بالحزن الشديد وذلك بعد تعادل منتخب بلاده المغرب مع منتخب جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

وكان نور الدين مرابط سجل هدف منتخب المغرب الثاني في مباراة جزر القمر بالدقيقة الثانية والستين من عمر اللقاء، لكن منتخب المغرب سقط في فخ التعادل ليتأزم موقف أسود الأطلسي حول التأهل للبطولة الإفريقية.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات الكاميرون وجزر القمر ومالاوي، حيث يتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني في مجموعته بعد تعادله في الجولة الرابعة من التصفيات.

وأصبح منتخب المغرب مُطالبًا وبقوة بالفوز في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا عند مواجهته لمنتخب مالاوي في شهر نوفمبر المقبل.

ومنذ عودة منتخب المغرب من المشاركة الرائعة له في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، لم ينجح منتخب أسود الأطلسي في إقناع جماهيره بالأداء فنيًا في ظل الاستقرار الفني والحفاظ على مدرب منتخب المغرب، الفرنسي هيرفي رينارد.

وقدم نور الدين مرابط أداء أكثر من رائع بالأمس خلال مباراة المغرب وجزر القمر، ولكن الأخطاء الدفاعية القاتلة تسببت في خسارة المغرب لنقطتين في غاية الأهمية.

وكان منتخب المغرب فاز على منتخب مالاوي في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بنتيجة ثلاثية نظيفة في الثامن من سبتمبر الماضي.

ويذكر أن منتخب المغرب كان رفض رفضًا قاطعًا التفريط في المدرب رينارد للمنتخب المصري، حيث حاول الأخير التواصل مع رينارد لتولي المسؤولية التدريبية بعد رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر.

سبق لمنتخب المغرب الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا من قبل في مناسبة وحيدة وكانت في عام 1976 في دولة إثيوبيا.

كما نجح منتخب المغرب في التأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم من قبل في خمس مناسبات أعوام 1970 و 1986 و 1994 و 1998و 2018.

وصل منتخب المغرب حتى دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 في الجابون وودع البطولة بعد الخسارة من المنتخب المصري بهدف دون رد.