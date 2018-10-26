مران ترفيهي يُجهز النصر لمواجهة الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء الخميس، تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيحاء، الجمعة، في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى المدرب الأوروغواياني دانييل كارينيو، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل بداية التدريبات الجماعية، وأوضح لهم برنامج العالمي لمباراة الفيحاء.

وانطلقت تدريبات النصر الخميس بحضور نائب رئيس النادي، عبد العزيز الجليل، وتركزت على الجوانب الترفيهية من خلال لعب كرة الطائرة والقدم والرأس.

وقسم كارينيو اللاعبين إلى ثلاث مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية في مساحة مختلفة، واختتم المدرب الأوروغواياني تدريبات النصر الجماعية بمناورة على كامل الملعب.

ومن المُقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ظهر الجمعة، الرياض متوجهة إلى المجمعة، استعدادًا لمباراة العالمي والفيحاء، مساء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، ويسعى للفوز على الفيحاء لمواصلة الانفراد بالقمة.