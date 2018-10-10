مرزوق العتيبي لـ”المواطن” : التسجيل في البرازيل فخر .. لم ينله إلا أنا وماجد

المواطن - طارق سعد

ذكر النجم الدولي السابق مرزوق العتيبي لـ”المواطن” أن بطولة القارات عام 1999م كانت أفضل وأجمل لحظاته الكروية في الملاعب، معتبرًا أن تألقه في تلك البطولة توّجه بعدد من الجوائز الفردية من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهذا شرف لأي لاعب أن يتم تكريمه من قبل السلطة العليا في العالم للعبة.

وأضاف مرزوق العتيبي الذي لُقب بعد تلك البطولة بلقب عابر القارات لـ”المواطن“:

“كرمني فيفا بعد تبك البطولة بجائزتي الهداف وثالث أفضل لاعبي البطولة، جوائز فيفا بعيدة عن المجاملة وخاضعة لمعايير مهنية مرتفعة بعيدًا عن تصويت الجماهير، قبل بداية بطولة القارات 2013 قدم فيفا عرضًا مرئيًّا لأفضل لاعبي البطولة على مدار تاريخها وحللت في المرتبة الخامسة بين نخبة من أفضل الأسماء العالمية”.

يُذكر أن مرزوق العتيبي في تلك البطولة سجل 4 أهداف ضد مصر وهدفين لا تُنسى ضد البرازيل.

ويضيف مرزوق العتيبي على هامش لقاء السعودية والبرازيل وديًّا الجمعة المقبلة: “التسجيل في البرازيل فخر لأي مهاجم، في ذلك الوقت كانت منتخب البرازيل يملك رونالدينو وزي روبيرتو وديدا وإيمرسون، طموح أي مهاجم اللعب ضد مثل هذه المنتخبات فما بالك بالتسجيل، حسب ما أعرف أن ماجد عبدالله يملك هدفًا ضد البرازيل، وأنا أملك هدفين، وهذا قمة الفخر”.

واختتم مرزوق العتيبي حديثه لـ”المواطن“:

“وُفقت في مسيرتي بخدمة الوطن عبر كرة القدم، وحصدت جوائز عالمية من فيفا وفخور بما قدمته لبلدي ورياضته، اليوم أُطالب الإعلام بالالتفات لنجوم الماضي والاستفادة من خبراتهم وإبراز انجازاتهم لما فيه فائدة للجيل الشاب الحالي للسير على خُطى من سبقوهم”.