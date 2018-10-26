مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية وإيوائية في مديريات المهرة

المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 26 طنًّا من السلال الغذائية ومواد إيوائية (خيام، بطانيات، بسط) للمتضررين في مديريات الغيضة ونشطون وسيحوت وعتاب ومنعر بمحافظة المهرة، المتأثرة بإعصار “لبان” الذي ضرب المحافظة مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، استفاد من المساعدات 2370 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار “لبان”.