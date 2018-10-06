مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية على المحتاجين بالضالع

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية على المحتاجين بالضالع

2018/10/06
الساعة 12:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع بالتنسيق مع الحكومة الشرعية.

فقد وزع المركز سلالا غذائية تزن 25 طنًا و900 كيلوغرام في قرى (الرادم وحماده وخشان وعلان واعرش وحورة المعفاري)، التابعة لمديرية الأزارق بمحافظة الضالع، يستفيد منها 2100 فرد.

ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 286 مشروعًا.


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