مركز اليونسكو للجودة يعتمد مشاريع بحثية وتطويرية لجودة التعليم 

المواطن - حسن عسيري - الرياض

​عقد مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم اجتماعه السنوي الرابع، برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور أعضاء المجلس وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس حسين الحمادي، ووزير التربية والتعليم في جمهورية السودان مشاعر أحمد عبدالله، وممثل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب يوسف بلقاسمي نائب الوزير، وممثل وزير التربية والتعليم في الكويت رضوان الرضوان الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، ورئيس هيئة تقويم التعليم الأمير فيصل المشاري آل سعود ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، إضافة إلى قيادات بعض الهيئات التعليمية في الدول العربية، وذلك يوم أمس الخميس في مقر المركز بحي السفارات بالرياض.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس الدكتور أحمد العيسى بالوزراء العرب وأعضاء المجلس، مثمنًا الجهود النوعية للأعضاء لتحقيق أهداف المركز الإستراتيجية خلال مجالس الإدارة السابقة.

وناقش المجلس جدول الأعمال حيث استعرض الأمين العام للمجلس ومدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن المديرس تقرير الإنجازات التي حققها المركز إقليميًّا ودوليًّا خلال العام الماضي، ثم ناقش الأعضاء التقرير المالي للمركز للعام المنصرم، واعتمد المجلس الموازنة السنوية للمركز لهذا العام وأقر العديد من المشاريع البحثية والندوات العلمية والدورات التدريبية الإقليمية المزمع تنفيذها ضمن خطة المركز المستقبلية كمشروع تدريب بعض مسؤولي وزارات التربية والتعليم في العالم العربي على المؤشرات التدريبية، ومشروع الدليل الإقليمي للمعايير التخصصية والكفايات المهنية، ومشاريع نظم إعداد المعلم وتأهيله في العالم العربي، ومشروع سياسات ونظم التعليم في الدول العربية، ومشروع تطوير برامج تعليم وتعلم العلوم والرياضات في الدول العربية، ومشروع تقرير حالة التعليم في أوقات الأزمات وفقًا لبرامج العمل 2030، ومشروع الاعتماد المدرسي.

​واعتمد بموازنة المركز لهذا العام ندوات إقليمية متضمنة: ندوة “مساهمة القطاع غير الحكومي في دعم الترخيص المهني للمعلمين”، وندوة “المساءلة في القطاع التعليمي- الأدوات والمسؤوليات”، وندوة “تفعيل أدوار هيئات تقويم التعليم في الدول العربية”، ووصى أعضاء المجلس بتبني تنفيذ مخرجات المشاريع المنجزة من قبل الدول الأعضاء. وتعزيز الشراكات مع البنوك التنموية حول العالم والاستفادة من تجربتهم والتنسيق معهم.

​وثمن الوزراء وأعضاء مجلس الإدارة الدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستضافة المركز- الذي يغطي بنطاقه الجغرافي جميع الدول العربية- والتكفل بميزانيته التشغيلية من أجل تعزيز جودة التعليم وتميز مخرجاته في المنطقة العربية.

​وعلى هامش الاجتماع وقّع رئيس مجلس الإدارة وزير التعليم أحمد العيسى مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس حسين الحمادي تهدف إلى تعزيز التعاون بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لكلا الجهتين، سواء في البرامج البحثية أو برامج تطوير القدرات في مجال جودة التعليم وتقديم الاستشارات الفنية.

وأيضًا وقع رئيس مجلس الإدارة أحمد العيسى مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان مشاعر أحمد عبدالله، وتضمنت بنود المذكرة إعداد الدراسات والأبحاث التقويمية والتطويرية للإدارات والجهات، وكذلك للكوادر البشرية للوزارة من خلال مراجعة وتطوير السياسات والبرامج سعيًا لتطبيق أهداف التنمية المستدامة. بينما وقع مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، وبرعاية الوزراء أعضاء مجلس الإدارة مذكرات تفاهم مع سمو الأمير الدكتور فيصل المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم، والمهندس مصطفى المهدي رئيس الهيئة الملكية للجبيل.

وبعد ذلك التقط أعضاء المجلس صورة تذكارية.