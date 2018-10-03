مركز جنى يقدم شيك العميلة رقم 100 ألف

المواطن - سعيد آل هطلاء - الخبر

كشف مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” عن زيادة عدد الفروع إلى 19 فرعا ودعم 150 ألف مستفيدة بقيمة تقدر بحوالي مليار ونصف المليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك خلال الاحتفال المقام بالمركز بمدينة الدمام أمس، بعد تسليم العميلة رقم 100 ألف شيك الدعم لأحد المشاريع الخاصة بها.

وأكد محمود الشامي، المدير التنفيذي لــ “جنى”، أن :”المركز يعمل بما يتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030،، وهذه المؤشرات جعلتنا في مركز “جنى” نعمل على توفير سبل تطبيق هذه الرؤية لخدمة الأسر المنتجة والأسر المحتاجة لتطوير أدواتها للوصل إلى أكبر شريحة تستهدفها تلك الأسر ودعمها.”

وأفاد الشامي، بأن مركز “جنى” قد وفر 100 ألف فرصة عمل وقدم قروضاً بقيمة 700 مليون ريال في 15 فرعًا بالمملكة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي للمركز، وبنسبة توطين للوظائف 93%، وكانت نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات 99.2%، وتعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز “جنى” في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها، وقدم شكره لشركاء النجاح (الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي بنك التنمية الاجتماعية – وبقية الداعمين).

وذكر في الختام، أن المركز شارك في أكثر من 1000 معرض أغلبها تعنى بالأسر المنتجة من أجل تسويق منتجاتهم وفتح آفاق جديدة لهم في السوق المحلي، حيث تم تأهيل وتدريب أكثر من 5000 مستفيدة طيلة ثماني سنوات وهي عمر المركز.