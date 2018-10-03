مركز 937 بالصحة يتلقى أكثر من 74 ألف اتصال بينها 5307 بلاغات

المواطن - واس

تلقى مركز 937 بوزارة الصحة، (74971) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، مقدماً (31133) استشارة طبية.

كما تلقى المركز (5307) بلاغات فيما تعامل مع (152) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر،فيما بلغت الاستفسارات (16375)، وحجوزات المواعيد لدى المراكز الصحية بلغت (16683) موعداً.

ويقدم مركز 937 يقدم مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به ” الصحة “، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

يذكر أن مركز خدمة 937 أحد أهم مبادرات وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.