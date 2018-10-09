مريضة الدمام.. عملية استئصال المرارة أنهت حياتها!

المواطن - الدمام

كشف أحد أقارب مواطنة توفيت بعد عملية استئصال مرارة داخل مجمع طبي بالدمام، تفاصيل صادمة عن الحادث.

وقال ابن أخت المتوفاة علي الناصر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي: إن خالته خرجت من المستشفى بعد عملية استئصال مرارة، ولكنها عادت إليها بعد يومين بسبب تدهور الحالة الصحية لها، موضحًا أنها ظلت يومين دون أن يتعاقب عليها أحد، بل ودون أي اهتمام.

وأضاف الناصر أن خالته ظلت في الطوارئ من الساعة الـ2 ظهرًا ودخلت لعمل الأشعة اللازمة في تمام الـ9 مساءً، حيث قال المدير المناوب لهم: إنه لا يوجد إلا طبيب أشعة مناوب فقط وننتظر الدور، رغم أن المستشفى مخصص للطوارئ، والحالات الحرجة هي الأولى بدخول قسم الأشعة.

المجمع الطبي يرد:

وفي الجانب الآخر، صرح المدير التنفيذي للمجمع الطبي في الدمام إبراهيم العريفي بأنه تم تكوين لجنة لمتابعة هذه القضية، وسوف يتم محاسبة كل مقصر، لافتًا إلى أن المريضة كانت تعاني من التهاب حاد بالمرارة وأعطيت علاجًا وقرر لها عملية لاستئصال المرارة بالمنظار وكان فيها بعض الصعوبة، لكنها تمت، وكانت حالتها مستقرة بعد العملية فقرر الأطباء لها الخروج.

وتابع أنها بعد خروجها بيومين شعرت بآلام في البطن، فحضرت بسيارة الهلال الأحمر إلى المجمع، وتم تنويمها وعمل أشعة سينية لها في الطوارئ، وأشعة صوتية، تبين من خلالها أن هناك شوائب في منطقة العملية.