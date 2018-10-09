مريهان حسين إلى السجن وهاتك عرضها يدفع الغرامة

قضت محكمة مصرية بحبس الفنانة مريهان حسين عامين ونصف بتهمة التعدي على موظف عام – ضابط شرطة – أثناء تأدية عمله.

وكانت مريهان حسين اعتدت هي ومساعدتها على ضابطي الشرطة أثناء توقيفها في أحد الأكمنة حيث كانت تقود تحت تأثير المخدر.

وكانت محكمة جنح الهرم بالجيزة قد حكمت بحبس الفنانة ميرهان حسين، سنتين و6 أشهر مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف، وذلك عن الاتهامات الموجهة ضدها في القضية المعروفة بقضية “كمين الهرم”.

كما قضت المحكمة، بحبس عاملة الملابس الخاصة بالفنانة ميرهان حسين، 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه عن التهمة الموجهة إليها، وتغريم ضابطي الشرطة المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما عن الاتهامات المسندة إليهما.

و أحالت المحكمة كذلك ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة وسبها وقذفها بعد تغريم كل منهما 10 الاف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ميرهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها بتهمة المشاركة في الاعتداء على موظف عام.

والمعروف أن ميرهان حسين ممثلة مصرية شابة من مواليد 28 أكتوبر 1982،وقد انطلقت في عالم الفن بعد مشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية، ثم اتجهت إلى التمثيل، ليكون دورها في فيلم “عمر وسلمى” للفنانين تامر حسني ومي عز الدين، من أول الأدوار التي قدمتها.