مزايا هي الأقوى في هاتف بيكسل 3 وهذا سعره المتوقع

المواطن - متابعة

أزاحت شركة جوجل الأميركية، النقاب على أحدث هواتفها الذكية بيكسل 3 الذي جاء بحجمين مختلفين، ليراعي احتياجات المستخدمين.

وفي حفل بمدينة نيويورك الأميركية، عرض موظفان من الشركة تفاصيل الهاتف بيكسل 3 وبيكسل 3 إكس إل، وذلك ضمن عرضها السنوي المخصص لإطلاق أحدث أجهزتها الذكية.

وجاء الهاتف الجديد بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود، ولون ثالث قريب من الوردي.

وجاءت شاشة هاتف بيكسل 3 بحجم 5.5 إنش، فيما كان حجم شاشة الهاتف “بيكسل إكس إل” 6.3، وتغطي الشاشة واجهة الهاتف تمامًا، كما ستجري حماية شاشة الهاتف وخلفيته عبر زجاج يسمى Gorilla Class 5.

وأوضحت الشركة، أن الهاتف صمم من الداخل والخارج لكي يكون أكثر الأجهزة فائدة في حياة المستخدمين، مشيرة إلى القدرات المميزة للهاتف في مجال الصوت والكاميرا، إذ يمكن في “بيكسل 3” استخدام وضعية Boosted mode لزيادة التأثير اللوني في الصور.

وفي هاتف بيكسل 3 ميزة “أفضل الصور”، إذ ستختار كاميرا الهاتف تلقائيًّا أفضل صور التقطها المستخدم، وأضافت جوجل نظام تكبير تلقائي يستخدم برنامجًا خاصًّا من أجل تحسين تفاصيل الصورة المكبرة.

ولن تحتاج إلى ضوء الكاميرا في الليل “الفلاش”، حسب جوجل، إذ عملت على تحسين التقط الصور في الأوضاع التي تنخفض فيها الإضاءة، ومع ذلك أضافت الشركة “الفلاش” إلى الهاتف، وفق شبكة “سي إن بي سي الأميركية”.

وسيكون مكبر الصوت في هاتف بيكسل 3 أعلى بنسبة 40% عن النسخة الماضية “بيكسل 2”.

ومن المتوقع أن يكون هاتف بيكسل 3 الجديد متاحًا في متجره، ابتداءً من 18 من أكتوبر الجاري، على أن تبدأ أسعاره من 799 دولارًا أميركيًّا.

ويتضمن الهاتف الجديد معالج شركة كوالكوم Snapdragon 845، وكاميرا أمامية مزدوجة، ونظام تشغيل أندرويد باي 9.0، ومعالج الصور Pixel Visual Core.

وتبلغ سعة بطارية الهاتف “بيكسل 3 إكس إل” الجديد 3430 ميلي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية الهاتف “بيكسل 3” 2915 ميلي أمبير.