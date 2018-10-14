مسام ينزع 2020 لغمًا وذخيرة غير متفجرة زرعها الانقلابيون

مسام ينزع 2020 لغمًا وذخيرة غير متفجرة زرعها الانقلابيون

2018/10/14
الساعة 3:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

2020 لغمًا وذخيرة غير متفجرة كان يمكن لها أن تقتل آلاف البشر الأبرياء لولا تدخل فرق مشروع مسام.

وأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام أن الفرق الهندسية التابعة له نجحت في نزع 2020 لغمًا وذخيرة غير متفجرة من محافظات البيضاء والحج وشبوة والجوف اليمنية.
والمعروف أن مشروع مسام هو أحد المشروعات التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحماية المدنيين، في اليمن.

 


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