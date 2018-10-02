مساند يوضح قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملة المنزلية

المواطن - الرياض

أوضح برنامج العمالة المنزلية “مساند”، أن العاملة المنزلية تستحق مكافأة نهاية خدمة، قيمتها أجرة شهر في حال الاستمرار 4 سنوات متتالية في خدمة صاحب العمل.

وعن تحديث بيانات عقود العمالة المنزلية أوضح ”مساند” أنه اختياري فقط لحفظ حقوق الطرفين.

وأشار برنامج مساند، عبر حسابه الرسمي، إلى إمكانية استقدام عامل معيَّن بالاسم بشرط إضافة رقم جواز العامل وجهة الوصول ورقم الجوال، مؤكدًا أن الحد الأقصى لمدة الاستقدام هي 90 يومًا من تاريخ دفع التكاليف.

وكانت وزارة العمل قد أوضحت في وقت سابق، أن الفئات المسموح لها باستقدام العمالة المنزلية عبر البرنامج هي 13 فئة فقط، منها المواطن المتزوج سواء كان له أبناء أو بنات أو لا، المواطن الأرمل سواء كان لديه أبناء أو لا، وكذلك المواطن الأعزب والمواطنة الأرملة سواء كان لديها أبناء أو لا، بالإضافة إلى المواطنة العزباء.