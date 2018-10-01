مستشارة ترامب ضحية اعتداء جنسي!

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قالت كيليان كونواي المستشارة البارزة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد أبرز وجوه إدارته، أمس الأحد: إنها كانت ضحية لاعتداء جنسي، دون أن تتطرق إلى المزيد من التفاصيل عن مرتكبه أو متى حدث ذلك.

وأكدت كونواي في حوار ببرنامج “ستيت أوف ذا يونيون” على شبكة “سي إن إن”، فيما كانت تدافع عن تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب القاضي بريت كافانو إلى المحكمة العليا: “أشعر بتعاطف بالغ، بكل صراحة، تجاه ضحايا الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والاغتصاب”.

وتابعت بانفعال واضح: “أنا ضحية اعتداء جنسي. لا أتوقع أن يكون القاضي كافانو أو جيك تابر أو جيف فليك، أو أي شخص مسؤولًا عن ذلك.. يجب أن تكون مسؤولًا عن سلوكك الخاص”.