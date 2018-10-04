مستشار ترامب: استراتيجية جديدة لمواجهة تهديدات إيران وميليشياتها

المواطن - متابعة

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون استراتيجية جديدة للإدارة الأميركية لمواجهة الإرهاب.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من القاعدة وداعش وكذلك إيران وميليشياتها.

وأضاف مستشار ترامب : لن نركز على مواجهة تنظيم واحد بل كل شبكات الإرهاب وسنحرم الإرهابيين من التنقل بحرية، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل توجيهات للتعامل مع التهديدات وتوقعها وهي أوسع من سابقاتها وتشمل مقاربة لآيديولوجيا الإرهاب.

وأوضح أن إيران كانت الممول الرئيسي للإرهاب الدولي منذ عام 1979.