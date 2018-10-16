مستشار رئيس الشيشان: ندين استهداف المملكة وثقلها وصدارتها الإسلامية والدولية

المواطن - واس

دعا المستشار الديني لرئيس الشيشان آدم شهيدوف المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي إلى استنكار كل التهديدات والافتراءات التي وجهت ضد المملكة وإدانة استهداف اقتصادها وثقلها وصدارتها الإسلامية والدولية.

وقال ” إن المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي، وفيها أطهر وأقدس وأعظم بلاد الله مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنها انتشر نور الإسلام وفيها ولد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم “.

وشدد المستشار الديني لفخامة الرئيس الشيشاني على مكانة وأهمية المملكة في صدارة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي، ومكافحة آفات الإرهاب والتطرف، وريادتها في ترسيخ الأمن والسلام العالمي.

ودعا آدم شهيدوف الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل شر وأن يسدد جهودها لما فيه خير للأمة الإسلامية.