مستشفى الصحة النفسية في عسير تكرم “المواطن”

المواطن - حسن عسيري - أبها

كرمت إدارة مستشفى الصحة النفسية في عسير، مِساء اليوم الجمعة، صحيفة “المواطن“؛ لرعايتها فعاليات اليوم العالمي الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام.

واحتفل المستشفى في مركز عسير مول، حيث تسلم مدير تحرير الصحيفة بالمنطقة الجنوبية سعيد عبدالله آل هطلاء درع التكريم من راعي الحفل مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للموارد البشرية الدكتور مشبب الأسمري، بحضور مدير المستشفيات الدكتور خالد القحطاني، ومدير مستشفى الصحة النفسية بعسير منصور آل مزهر.

وأقيم معرض بهذه المناسبة تخلله عدد من البرامج الصحية، يقدمها المستشفى إلى زوار المعرض.