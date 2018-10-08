مسك الابتكار تختتم فعاليات Seedstars world في الرياض

المواطن - الرياض

اختتمت مسك الابتكار التابعة لمركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” يوم أمس الأحد 7 أكتوبر 2018م، في الرياض، برنامج Seedstars world التدريبي العالمي الذي أقيم للمرة الأولى من نوعه في المملكة بشراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية، حيث شهد الحفل الختامي تتويج الفائز بلقب SeedstarsKSA2018 وتكريم الشركات الناشئة المميزة.

وكان البرنامج الذي انطلق في منتصف سبتمبر الماضي قد تجوّل في أربع مدن سعودية وهي الدمام وأبها وجدة قبل أن يصل إلى الرياض يوم 5 أكتوبر الجاري، حيث وصل إجمالي المشاركات فيه إلى 55 شركة تقنية سعودية ناشئة،تنافست جميعها في تقديم نماذج من الحلول والأفكار التكنولوجية المبتكرة لتأسيس مشروعات ريادية في مجالات مختلفة.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى الشركات الناشئة عن طريق معسكرات تدريبية تقام لمدة يومين في كل جولة لتقديم النصائح من المرشدين المحليين والدوليين حول أفضل الأساليب لتنمية الأعمال في مجال التقنية ومساعدة الشركات الناشئة على الحصول على عملاء جدد.

تمثل هذه التجربة مرحلة نوعية لأصحاب المشاريع التقنية المرشحة، حيث تحصل الشركة الفائزة على فرصة للمشاركة في قمة Seedstars العالمية التي تضم منتدى تدريبي كما تتاح لها فرصة تبادل الأفكار وحضور جلسات التواصل مع أفضل الشركات التقنية في العالم.

يشار إلى أن “مسك الابتكار” تعد إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” والتي تهدف إلى رفع مستوى التأهيل التقني والمعرفي والمهاري لدى الشباب في مختلف مناطق المملكة، وتمكينهم من الحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار، بما يمكنهم من بدء مشاريع استثمارية وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم ووطنهم.