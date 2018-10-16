مسلحون يختطفون 14 عسكرياً إيرانياً على حدود باكستان

المواطن - متابعة

تبنت جماعة جيش العدل المسلحة في بيان عملية اختطاف العسكريين الإيرانيين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت عن اختطاف 14 من القوات العسكرية الإيرانية بيد مسلحين في الحدود الشرقية لإيران.

ووصف الإعلام الإيراني المسلحين بـ”الإرهابيين”.

ووفقاً للتقارير، فقد هاجم مسلحون القوات الإيرانية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في منطقة “لولكدان الحدودية، واختطفوا 14منهم”.

والمختطفون هم 7من قوات البسيج، و5 من قوات الحرس الحدود، و2 من استخبارات الحرس الثوري.

وشهدت المنطقة الواقعة على الحدود مع باكستان، سابقاً معارك بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة من البلوش، منها “جيش العدل”، وخلفت هذه المعارك العشرات بين قتيل وجريح من الطرفين.

وهي ليست المرة الأولى التي يختطف فيها المسلحون عسكريين إيرانيين من الحدود الشرقية لإيران.

وجيش العدل هي جماعة معارضة مسلحة إيرانية، تنشط في إقليم سيستان وبلوشستان الواقع جنوب غربي البلاد.

وتتهم الجماعة السلطات الإيرانية بممارسة مخططات طائفية.

يقود الجماعة “عبد الرحيم ملا زادة” الذي صدر بياناته باسم “صلاح الدين فاروق”.