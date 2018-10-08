مسلسل الإقالات مستمر في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

رغم مرور خمس جولات فقط على بداية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن الإثارة وصلت إلى حد قيام بعض الأندية بالاستغناء عن مدربيها بسبب سوء النتائج وعدم تقديم المردود الفني المطلوب.

وبسبب قوة المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين، تطمح الأندية لتقديم أفضل النتائج واللعب بشكل فني مميز لإرضاء الجماهير تحقيقًا لتطلعاتهم.

وبعد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب نادي الاتحاد في شهر سبتمبر الماضي، بسبب الخسارة من فريق القادسية في الجولة الثانية من عمر المسابقة لتكون حالة الإقالة الأولى، جاء نادي الفيصلي ليُعلن اليوم عن إقالة مدربه الروماني مريشيا ريدنك وذلك بسبب سوء نتائج الفريق بعد مرور 5 جولات.

وكان الفيصلي خسر في الجولة الخامسة من النادي الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ونجح نادي الاتحاد في إعلان تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، بعد إقالته للمدرب دياز، وفي خلال الساعات المقبلة سيُعلن نادي الفيصلي عن مدربه الجديد.

يتواجد حاليًا نادي النصر في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

يتبقى لنادي الهلال مباراة واحدة مؤجلة من الجولة الخامسة، لم يخضها بسبب مواجهته لنادي الزمالك المصري أول أمس في مباراة السوبر السعودي المصري في الرياض.

وكان نادي الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي مع المدرب خوان براون.