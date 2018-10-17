مسلسل حوادث المعلمات مستمر.. 4 إصابات فجرًا في الطائف

المواطن - الطائف

أصيبت 4 معلمات بإصابات متفاوتة في حادث مروري صباح اليوم شمال الطائف، حيث تم نقلهن إلى مستشفى الأمير سلطان لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وقال حساب الشؤون التلعيمية بالطائف عبر تويتر إن مساعدة المدير العام، مها الزايدي قامت بزيارة معلمات مجمع فيضة المسلح التابع لمكتب الشمال واللواتي تعرضن لحادث مروري صباح اليوم ونتج عنه إصابات متوسطة لهن ويخضعن للمتابعة بمستشفى الأمير سلطان بالقاعدة.

وفي وقت سابق اطمأنت رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بشمال الطائف خيرية الثبيتي على صحة المعلمات، وكانت حالتهن الصحية مستقرة ومطمئنة.