مسلمو ماليزيا : نقف صفًا واحدًا في الدفاع عن بلاد الحرمين

المواطن - واس

نوهت المؤسسة الإسلامية في ولاية كلنتان في ماليزيا، بدور المملكة العربية السعودية المحوري في خدمة الإسلام والمسلمين والسلم العالمي، الأمر الذي لا يستطيع انكاره أحد.

وقال نائب المدير العام (الأكاديمي) للمؤسسة محمد زكي بن درامان : “نحن المسلمين الماليزيين وخاصة من كلنتان نقف صفًا واحدًا في الدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين حكومة وشعبًا في مواجهة التهديدات والتحديات سواء من داخل البلاد أم خارجها، ونرفض كل ما من شأنه الإساءة إليها والانتقاص من قدرها أو رمي التهم الباطلة عليها”.

وختم بقوله: “نسأل الله أن يبارك في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الخدمات الجليلة والجهود الجبارة التي تقدمها المملكة في سبيل الإسلام والمسلمين، ويضاعف حسناتهما ويصلح لهما أعمالهما”.