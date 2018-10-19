مشاجرة بالأسلحة البيضاء ومقتل شخصين بسبب 10 دولارات

المواطن - متابعة

لقي شخصان مصرعهما إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء وقعت بينهما بسبب 180 جنيهًا 10 دولارات.

ووقعت المشاجرة في قرية البياضية بمركز ملوي جنوب المنيا، وأدت إلى مقتل الشاب “كيرلس.ن” البالغ 26 عامًا، إثر تلقيه طعنات من قبل “فادي.ج” الذي لقي مصرعه أيضًا إثر تلقيه ضربات على رأسه من قبل أقارب الأول وألقوا به في الأرض الزراعية.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا في الحادثة، لتنتقل إلى المكان للوقوف على ملابساتها.