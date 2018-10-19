مشرف نظافة يُعيد حقيبة بها 240 ألف ريال إلى راكب سعودي بمطار القاهرة

المواطن - القاهرة

ضرب مشرف نظافة بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي مثالًا في الأمانة، بعد أن سلم حقيبة تحتوي على 240 ألف ريال إلى المسؤولين عن المفقودات لتسليمها إلى صاحبها.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، عثر مشرف النظافة طارق أحمد عبدالباسط على حقيبة تحتوى على 240 ألف ريال، عقب إنهاء إجراءات ركاب الرحلة 664 القادمة من جدة، وسلم الحقيبة إلى سلطات الأمن بالمطار، الذين فوجئوا بعد دقائق بالمواطن السعودي للإبلاغ عن فقد الحقيبة، وتم إبلاغه بأن الحقيبة موجودة وأصر على تقديم الشكر لمشرف النظافة.

ومن جانبه، قرر أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إقامة حفل تكريم للمشرف وصرف مكافأة لأمانته.