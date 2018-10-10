مشروع لمركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين التعليم في المناطق السورية

المواطن - واس

زود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار مشروع تحسين الجودة والوصول للتعليم وتعزيز النظام التعليمي في عدد من المناطق السورية، 50 ألف طفل في ما يقارب 500 مدرسة بحقيبة مدرسية تحتوي على أدوات ومستلزمات مدرسية ، وتطوير قدرات 525 من المعلمين والمعلمات والكادر الإداري عبر دورات تدريبية، وإجراء حملات توعوية في المناطق المستهدفة لحث الطلاب للعودة إلى المدرسة وعلاج ظاهرة التسرب الدراسي.

وقالت المنسقة في أحد المشاريع التعليمية لمركز الملك سلمان للإغاثة في الشمال السوري بيان العلي إن هذا المشروع جاء استجابةً للاحتياج الكبير الموجود في سوريا لإعادة الطلاب إلى العملية التعليمية لكون عدد كبير منهم قد حرموا من مواصلة تعليمهم ، مضيفة أن دور التعليم حيوي وحاسم في تنشئة أجيال المستقبل.

وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للوقوف مع الأشقاء في أزمتهم الإنسانية الراهنة.