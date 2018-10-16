مشكلة كل عام.. معلمو المدارس الليلية بجازان بلا رواتب منذ 5 أشهر

المواطن- خالد الأحمد- جازان

في واقعة تتكرر في كل عام تقريبًا، اشتكى معلمو المدارس الليلية التابعة لإدارة تعليم جازان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ العام الماضي، مؤكدين أنه لم تصرف لهم رواتب منذ شهر جمادى الثاني من عام 1439هـ، بالإضافة لتأخر صرف مستحقاتهم منذ بداية العام الدراسي لهذا العام 1440هـ.

وعبّر معلمو المدارس الليلية عن استيائهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لأشهر جمادى الثاني، ورجب، وشعبان، ورمضان، من العام الماضي 1439هـ، بالإضافة إلى مستحقاتهم للعام الدراسي الحالي 1440هـ.

وطالب معلمو مدارس التعليم الليلي عبر “المواطن” بالنظر في وضعهم من قِبل إدارة تعليم جازان وبصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مناشدين بسرعة البتّ في وضعهم وصرف رواتبهم المتأخرة المستحقة، مشيرين إلى أنهم يعملون من دون مقابل.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم منطقة جازان يحيى عطيف، ردًا على استفسار “المواطن”، أن المستحقات المالية لمعلمي المدارس الليلية سيتم صرفها فور وصولها بإذن الله من جهة الاختصاص بعد اكتمال الإجراءات المتعلقة بها إداريًا وتقنيًا. فيما فضل المتحدث عدم الرد على استفسارات “المواطن” حول أسباب تأخر صرف مستحقات المعلمين، وموعد صرفها.