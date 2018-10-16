مصادر “المواطن”: النصر يُحذر لاعبيه بالخصم بسبب الإعلام

المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” أن لاعبي النصر تم تنبيههم بتطبيق لائحة العقوبات والخصم من الراتب الشهري في حال التصريح لأي وسيلة إعلامية، باستثناء التصريحات في منطقة “فلاش انترڤيو” الخاصة بالناقل التلفزيوني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي هذا التنبيه على خلفية ما حدث بعد مباراة الحزم الدورية، حيث أُجريت عدد من اللقاءات التلفزيونية في “مكس زون”.

الجدير بالذكر أن الناقل التلفزيوني ” دوري بلس” و”KSA sports” يملكان الحق في استضافة لاعبيْن من كل فريق بعد المباراة، أما باقي القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية فتم تخصيص “مكس زون” لإجراء المقابلات بحسب موافقة اللاعب أو المدرب أو المسؤول.

وتحاكي السياسة النصراوية الحالية ما حدث في موسم 2014/2013 عندما تُوج النصر بلقب الدوري، حيث فرضت الإدارة النصراوية آنذاك سياسة مُتحفظة تجاه الإعلام بكافة أنواعه.