مصرع القيادي الحوثي البارز عبدالرحمن القاسمي

المواطن - متابعة

كشفت مصادر عسكرية أمس الأحد، أن ميليشيا الحوثي خسرت أحد أبرز قيادييها الميدانيين، والمسؤول العقائدي الكبير في الميليشيا، عبدالرحمن عبد الله حسن القاسمي.

وقالت المصادر، اليوم الاثنين، إن القاسمي كان رفيق الزعيم الأول لجماعة الحوثيين حسين الحوثي، وشقيقه عبد الملك، زعيمها الحالي، منذ نشأة الحركة الحوثية الإيرانية.

وأضافت أن القاسمي تولى عدة مهام مهمة في صلب الميليشيا، مثل الإشراف على ما يُسمي مكتب المظالم التابع لزعيم الحوثيين، بعد أن كان مكلفاً بجمع وإعادة طباعة مؤلفات وملازم حسين الحوثي، قبل تعيينه مشرفاً مكلفاً بالحشد والتعبئة في كافة الجبهات، وفقًا لموقع أخبار الساعة.