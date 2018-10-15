مصرع القيادي الحوثي البارز عبدالرحمن القاسمي
مساء مؤلم للميليشيات

مصرع القيادي الحوثي البارز عبدالرحمن القاسمي

2018/10/15
الساعة 12:23 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1720
0
طباعة
المواطن - متابعة

كشفت مصادر عسكرية أمس الأحد، أن ميليشيا الحوثي خسرت أحد أبرز قيادييها الميدانيين، والمسؤول العقائدي الكبير في الميليشيا، عبدالرحمن عبد الله حسن القاسمي.

وقالت المصادر، اليوم الاثنين، إن القاسمي كان رفيق الزعيم الأول لجماعة الحوثيين حسين الحوثي، وشقيقه عبد الملك، زعيمها الحالي، منذ نشأة الحركة الحوثية الإيرانية.

وأضافت أن القاسمي تولى عدة مهام مهمة في صلب الميليشيا، مثل الإشراف على ما يُسمي مكتب المظالم التابع لزعيم الحوثيين، بعد أن كان مكلفاً بجمع وإعادة طباعة مؤلفات وملازم حسين الحوثي، قبل تعيينه مشرفاً مكلفاً بالحشد والتعبئة في كافة الجبهات، وفقًا لموقع أخبار الساعة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم