مصرع قائد قوات التدخل السريع لميليشيا الحوثي في صعدة

مصرع قائد قوات التدخل السريع لميليشيا الحوثي في صعدة

2018/10/09
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1715
0
طباعة
المواطن - واس

لقي قياديان في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهما اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
وأكد مصدر ميداني في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الإعلام اليمنية أن القيادي في الميليشيا المدعو عبدالله يوسف حسين ثورة لقي مصرعه في الهجوم الذي شنته قوات الجيش اليمني على مواقع الميليشيا خلف جبال “العضيدة” شمالي غرب مركز مديرية باقم.
وأوضح المصدر أن المدعو عبدالله ثورة يعد من القيادات للميليشيا الحوثية الإنقلابية في مختلف جبهات صعدة، وتلقى تدريبات خاصة في إيران.
وأفاد مصدر ميداني أخر، بأن القيادي الميداني في الميليشيا المدعو أبو علي النواري، لقي مصرعه في الهجوم ذاته الذي شنته قوات الجيش اليمني على مواقع الميليشيا خلف جبال العضيدة.
ولفت المصدر إلى أن المدعو “النواري” عينته الميليشيا منذ عشرة أيام قائدًا لما تسمى “قوات التدخل السريع” في جبهة باقم.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم