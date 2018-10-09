مصرع قائد قوات التدخل السريع لميليشيا الحوثي في صعدة

المواطن - واس

لقي قياديان في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهما اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأكد مصدر ميداني في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الإعلام اليمنية أن القيادي في الميليشيا المدعو عبدالله يوسف حسين ثورة لقي مصرعه في الهجوم الذي شنته قوات الجيش اليمني على مواقع الميليشيا خلف جبال “العضيدة” شمالي غرب مركز مديرية باقم.

وأوضح المصدر أن المدعو عبدالله ثورة يعد من القيادات للميليشيا الحوثية الإنقلابية في مختلف جبهات صعدة، وتلقى تدريبات خاصة في إيران.

وأفاد مصدر ميداني أخر، بأن القيادي الميداني في الميليشيا المدعو أبو علي النواري، لقي مصرعه في الهجوم ذاته الذي شنته قوات الجيش اليمني على مواقع الميليشيا خلف جبال العضيدة.

ولفت المصدر إلى أن المدعو “النواري” عينته الميليشيا منذ عشرة أيام قائدًا لما تسمى “قوات التدخل السريع” في جبهة باقم.