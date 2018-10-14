مصر تؤكد مساندتها للمملكة وجهودها في التعامل مع اختفاء خاشقجي

مصر تؤكد مساندتها للمملكة وجهودها في التعامل مع اختفاء خاشقجي

2018/10/14
الساعة 11:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذرت مصر من محاولة استغلال قضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي سياسيًّا إزاء المملكة بناءً على اتهامات مُرسَلة، مؤكدةً مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن بلاده تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء خاشقجي، وأنه يجب الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف، مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافًا.


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