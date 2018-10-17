مصر.. توقعات بزيادة عجز ميزانية مصر فوق 9% بسبب دعم الوقود

المواطن - القاهرة

توقع وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن يتسبب ارتفاع تكلفة دعم الوقود برفع عجز ميزانية مصر فوق المعدل المستهدف البالغ نحو 9%.

وأكد كمال خلال تصريحات إلى قناة “العربية” أن عجز الموازنة سيزداد قليلًا بسبب رفع قيمة دعم الوقود في الميزانية من 90 مليار جنيه إلى حوالي 140 مليار جنيه.

وتابع أن ارتفاع متوسط سعر برميل النفط بالميزانية بمقدار دولار واحد ينعكس بقيمة 4 مليارات جنيه زيادة في تكلفة دعم الوقود.

ونفت وزارة قطاع البترول المصري، في وقت سابق أن تكون هناك أي نية لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة الحالية.