مطلقة تحصل على الضمان هل تستحق دعم حساب المواطن؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المرأة المطلقة والتي تحصل على الضمان الاجتماعي، التسجيل في حساب المواطن، والحصول على الدعم.

جاء ذلك ردا على مواطنة وجهت سؤالا لبرنامج حساب المواطن تسأل عن آلية حصولها على الدعم، حيث قالت “أنا مطلقه والضمان ينزل لي وقدمت على حساب المواطن فكم شهر وينزل؟ وأريد أضيف صك الإعالة في المرفقات بس مو قادرة فهل يحتاج إضافته أم لا”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “حياك الله، في حال تم التسجيل قبل “10 أكتوبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ( قائمة دراسة الأهلية ) ضمن الدورة القادمة لشهر نوفمبر، وفي حال تم طلب وثائق لا بد أن يتم إرفاقها عن طريق حسابك، نسعد بخدمتك”.

الدفعة الحادية عشرة

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، مشيرًا إلى أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع. حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84% من الأُسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقًا كاملًا مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات الـ11 حوالي الـ25.2 مليار ريال.

آلية التظلم والاعتراض

وحرصًا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين المتحدث أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، وأضاف أن التسجيل متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم (نوفمبر). كما نوه المتحدث بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.