معتز هوساوي يغيب عن الأهلي 3 أشهر

المواطن - مروة نبيل

أعلن طبيب النادي الأهلي، حاتم جمعة، عن تفاصيل إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، معتز هوساوي، مؤكدًا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وعلق حاتم جمعة على إصابة معتز هوساوي قائلًا: “الحمد لله أننا سلكنا الطريق الصحيح، في مشكلة معتز، وتحركنا كان سريعًا؛ لأن المضاعفات كانت لتصبح خطيرة”.

وتابع طبيب النادي الأهلي تصريحاته الإذاعية بشأن معتز هوساوي قائلًا: “الآن صدر التشخيص النهائي للاعب، ومن المُقرر أن يغيب لمدة 3 أشهر”.

ويُعاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معتز هوساوي من ضيق متكرر في التنفس خلال الفترة الأخيرة؛ ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات، من أجل الخضوع إلى العلاج اللازم، وإجراء مزيد من التحاليل الطبية.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بعلاج نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب السعودي، معتز هوساوي، بصورة عاجلة في أحد المستشفيات خارج المملكة.