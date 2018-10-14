معرض الحرمين ومكتبة المسجد النبوي تستقبل الزوار على مدار الـ 24 ساعة

المواطن - واس

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح معرض الحرمين الشريفين ومكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة على مدار الـ 24 ساعة لخدمة رواد المعرض والمكتبة من الزائرين والمقيمين.

واعتمدت الإدارة العامة للمعارض والمتاحف فتح معرض الحرمين وتجهيزه للزوار وتقديم جميع الخدمات والهدايا على مدار الـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع مع مراعاة تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للزائرات من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساًء.

كما قامت مكتبة المسجد النبوي بوضع خطتها مع الإدارات ذات العلاقة لفتح أبوابها للرواد من طلبة العلم والزائرين على مدار الـ 24 ساعة.