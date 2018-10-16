معشوق السعوديين .. هل يظهر اليوم في الجوهرة؟

المواطن - طارق سعد

يتطلع الجمهور السعودي العاشق للزعيم الإنجليزي ليفربول، مشاهدة فيرمينو ضمن تشكيلة البرازيل التي يعتمد عليها تيتي لمنازلة الغريم اللدود الأرجنتين في نهائي سوبر كلاسيكو الدورة الرباعية الدولية الذي يحتضنه ملعب الجوهرة بجدة.

ويعاني فيرمينو من اللعب بشكل أساسي مع منتخبه، حيث يُفضل تيتي إشراك خيسوس مهاجم مانشستر سيتي الذي بدأ به أساسياً ضد السعودية، عدا مباريات معدودة في كأس العالم وتصفيات أمريكا الجنوبية فإن فيرمينو ظل حبيساً لدكة البدلاء منذ انضمامه دولياً 2014.

وتواجد فيرمينو في تشكيلة البرازيل 36 مرة، بدأ أساسياً في 9 مباريات وتم إقحامه في 17 مباراة كبديل ، وظل في 10 منها أسيراً لدكة البدلاء.

ويحظى فيرمينو بشعبية جارفة في السعودية نظير لعبه في ليفربول، وهو ما كان مُلاحظاً في مقاطع فيديو منتشرة للجماهير السعودية في لقاء منتخبهم ضد البرازيل .