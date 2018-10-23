مع غبار.. أربعاء ممطر بغزارة على 5 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.