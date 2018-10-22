مفاجأة سارة من طيران ناس لكبار السن

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران ‏الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن تقديم خصم 10% على جميع رحلاته الداخلية المباشرة وعلى مدار العام لكبار السن السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، حيث يشمل الخصم الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر 2018م.

تأتي هذه المبادرة امتداداً لاستراتيجية طيران ناس في تعزيز مفهوم ‏المسؤولية ‏الاجتماعية وتقديراً لفضل شريحة كبار السن المهمة في المجتمع، وأشار طيران ناس إلى أن الخصم تم وضعه بكل يسهر وسهولة عبر الموقع الإلكتروني ‏لطيران ناس (هنا)، مراعاة لكبار السن، وحرصاً على توفير مبادرات اجتماعية مساندة ‏ تخدم المجتمع.

وشدد طيران ناس، على وجوب ‏إبراز الهوية الوطنية عند منصات ‏تسجيل الركاب بالمطار للتأكد من صحة ‏البيانات المسجلة بالحجز، حيث لا يتم إصدار بطاقة صعود الطائرة إلا بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة في سجل الحجز، وللمزيد من المعلومات لكبار السن الراغبين في الحجز يمكنهم الاطلاع على صفحة الشروط والأحكام (هنا).

يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لسلسلة مبادرات طيران ناس التي تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث إنه قدم مؤخراً ‏مبادرة “ابتسم مع أهلك” والتي تتضمن تقديم تذاكر مجانية لعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين للاحتفال على أرض الوطن، وذلك ‏تزامناً مع اليوم الوطني 88 للمملكة.

كما سبق وأطلق طيران ناس في موسم الحج الماضي مبادرة “ابتسم لحج أجمل” لتحفيز العاملين ‏في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، هذا إلى جانب إطلاقه في بداية عودة المدارس مبادرة تحفز المعلمين بعنوان “ابتسامتك تحفز ‏أجيال”.‏