مقتل العشرات من خبراء ميليشيا الحوثي بانفجار ورشة متفجرات في صنعاء

المواطن - واس

لقي عدد من خبراء تصنيع المتفجرات التابعين لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة دارس شمالي العاصمة صنعاء، مصرعهم.

وقالت مصادر متطابقة: “إن ورشة تابعة لميليشيا الحوثي انفجرت مساء أمس الأول كانت تصنع فيها متفجرات حساسة تُحمل على الطائرات المسيرة، في حي دارس”.

وأكدت تلك المصادر لموقع سبتمبر نت، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، اليوم، أن انفجار الورشة الذي يشرف عليها قيادي حوثي يكنى “أبو حمزة” أسفر عن تدميرها بشكل كلي، ولحقت بالمنازل المجاورة لها أضرار كبيرة جراء شدة الانفجارات.

وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا انتشرت في المكان عقب الانفجار وطوقته بالكامل من كل الاتجاهات، ولا تزال مستمرة في إجراءاتها حتى اليوم وتمنع الاقتراب من منطقة حدوثه.

وتكشف هذه الحادثة عن مدى استهتار ميليشيا الحوثي بحياة المواطنين اليمنيين وممتلكاتهم في إقامة ورش ومصانع المتفجرات وسط الأحياء السكنية.

وحتى اللحظة لم تكشف الميليشيا عن أسباب الانفجار ولا الخسائر التي خلفها، وتفرض تكتمًا شديدًا على ذلك، إلا أن شهود عيان أكدوا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان بكثافة ونقلت عشرات الخبراء والعاملين فيه الذين سقطوا بين قتيل وجريح.