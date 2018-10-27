مقتل امرأة وطفل في قصف للحوثيين على تجمعات سكانية غرب اليمن

المواطن - واس

قُتل مدنيان يمنيان اثنان، أحدهما طفل في قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مناطق سكنية في مديرية حيران المحررة شمال محافظة حجه.

وقالت مصادر محلية: إن الميليشيا شنت قصفًا عشوائيًّا بقذائف المدفعية على منازل السكان في المديرية وتسبب ذلك في مقتل امرأة وطفل.

وأضافت المصادر أن القصف طال قرية الدير وسقطت إحدى القذائف على منزل في القرية أسفر عن مقتل المرأة والطفل، وفقًا لموقع سبتمبر نت، التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتسبب القصف أيضًا بأضرار جسيمة في عدد من منازل القرية بمديرية حيران الواقعة تحت سيطرة الجيش اليمني.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، أصيب أربعة أطفال بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه قبل دحرها منها في الريف الجنوبي للمحافظة.

وقالت مصادر طبية: إن اللغم انفجر بالأطفال الأربعة منهم ثلاثة من عائلة واحدة عند محاولتهم إبعاده عن الطريق خلال عثورهم عليه.