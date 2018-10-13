مقتل وإصابة 42 بانفجار تجمع انتخابي في أفغانستان

المواطن - متابعة

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 في انفجار وقع بتجمع انتخابي لمرشحة في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في أفغانستان في العشرين من الشهر الجاري.

وقال خليل آسر المتحدث باسم الشرطة في إقليم طخار في شمال شرق البلاد إن مواد ناسفة زُرعت في دراجة نارية قرب التجمع الانتخابي للمرشحة نظيفة يوسفي بك.

وقال آسر “حتى الآن تلقينا بلاغا عن 12 قتيلا و32 مصابا.. هناك مسؤولون أمنيون ومدنيون من بين القتلى والمصابين”