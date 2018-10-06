مقتل 17 عنصراً من الميليشيا الحوثية في البيضاء

المواطن- متابعة

لقي ما لا يقل عن 17 عنصراً من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مقتلهم في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأكد مصدر عسكري مصرع ما لا يقل عن 17 عنصراً من الميليشيا أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في مناطق اليسبل ومخابئ القردعي بجبهة قانية فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار باتجاه منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمالي البيضاء.

وذكر المصدر في تصريح لموقع ” سبتمبر نت ” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش استعادت عربة ومجموعة من الأسلحة التي نهبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية من معسكرات الجيش.