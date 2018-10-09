مقتل 9 على الأقل في حريق بمصنع للصلب وسط الهند

مقتل 9 على الأقل في حريق بمصنع للصلب وسط الهند

2018/10/09
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نشب حريق في خط أنابيب غاز بمصنع تابع لولاية تشاتيسجاره وسط الهند اليوم الثلاثاء ، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

وقال بيان للشركة التي تديرها الدولة وهي من أكبر شركات إنتاج الصلب في الهند “قُتل تسعة أشخاص ويجري علاج 14 آخرين”.

ووقع الحريق أثناء عملية صيانة مقررة في المصنع الواقع في بهيلاي، ولم يرد أي تعليق من الشركة حتى الآن بشأن تأثر الإنتاج.

وذكر مسؤول في الشرطة “من الصعب جدًا حصر عدد القتلى نظرا لتفحم بعض الجثث”.

يشار إلى أن مصنع بهيلاي للصلب هو المنتج والمورد الوحيد لقضبان السكك الحديدية في الهند ومنتج رئيسي لمجموعة كبيرة من ألواح الصلب العريضة والثقيلة والصلب المستخدم في البناء، وفقًا لبيانات على الموقع الإلكتروني للشركة.

 


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