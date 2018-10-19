مكة المكرمة تحت التحذير الأحمر.. أمطار غزيرة تؤدي إلى سيول

المواطن - مكة المكرمة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذير أحمر إلى أهالي مكة المكرمة من طقس غير مستقر يستمر حتى الثامنة مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة على مناطق الهدا والمشاعر المقدسة والعوالي والأجزاء المجاورة.

والحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تصحب بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

كما حذرت الأرصاد من استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تصحب بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة على مناطق الدرب ومربة وعبلا والأجزاء المجاورة.