ملابسات العثور على جثة مواطن داخل استراحه بالمخواة

ملابسات العثور على جثة مواطن داخل استراحه بالمخواة

2018/10/07
الساعة 6:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الباحة

بدأت الجهات الأمنية في منطقة الباحة، اليوم الأحد، التحقيق في ملابسات العثور على مواطن متوفى بداخل استراحته بناوان التابعة لمحافظة المخواة.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق بعد ورود بلاغ عن اختفاء مواطن داخل استراحته في ناوان.

وتم على الفور مباشرة الموقع، واتضح وفاته بعد الكشف عليه، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل القضية.

وفي هذا السياق أوضح متحدث شرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد أنه تم العثور على جثة لمواطن في أواخر العقد الخامس داخل غرفة بإحدى الاستراحات بناوان.

وأوضح العقيد طراد أن المؤشرات الأولية لنتائج التحقيق تكشف أن وفاة المواطن داخل الاستراحة طبيعية.


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