ملاحقة إعلامي شبّه لاعبًا بالمخدرات

المواطن - الرياض

توعدت مكافحة المخدرات بملاحقة أحد الإعلاميين شبّه لاعب كرة قدم بأنه مثل المخدرات يحبه الجميع، مشددة على أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع.

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسة، بأن ما تحدث به أحد الإعلاميين حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات الجميع يحبها-على حد قوله- نؤكد للجميع أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة؛ نظرًا لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات.