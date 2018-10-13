ملعب الملز يجمع النصر والهلال في يوم واحد

المواطن - طارق سعد

أصدرت اللجنة المنظمة لكأس زايد للأندية العربية الأبطال مواعيد لقاءات الدور ثمن النهائي والتي تأهل لها من السعودية النصر والهلال والأهلي، حيث أسفرت الجدولة عن خوض النصر لقاء الذهاب ضد مولدية الجزائر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في السادس من نوفمبر المقبل.

وفي اليوم نفسه يستضيف الهلال نظيره الاتفاق في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء التأجيل بسبب خوض الهلال للقاء السوبر السعودي المصري ضد الزمالك.

وكان مجدولاً أن يستضيف الهلال نظيره الاتفاق قبل بيان التأجيل الرسمي، الذي لم يحدد مكان إقامة المباراة بعد تأجيلها.

الجدير بالذكر أن ملعب جامعة الملك سعود والذي يخوض فيه الهلال مبارياته كمستضيف، سيكون مسرحاً لعروض مصارعة عالمية تنظمها WWE يوم 2 نوفمبر المقبل.