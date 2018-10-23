ملك الأردن يصل الرياض وفيصل بن بندر على رأس مستقبليه

ملك الأردن يصل الرياض وفيصل بن بندر على رأس مستقبليه

2018/10/23
الساعة 4:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
1750
0
طباعة
المواطن - واس

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى الرياض اليوم .
وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار الركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومندوب عن المراسم الملكية.
كما حضر من الجانب الأردني معالي وزير الزراعة المهندس إبراهيـم الشحاحدة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم