مليون متر مربع من الأراضي الحكومية مهددة بالضياع في عسير

المواطن- فهد القحطاني

ناشد عدد من المواطنين الجهات المسؤولة عن حماية الأراضي الحكومية ممثلة في بلدية مركز الشعف التابعة لعسير وبلدية مركز الواديين التابع لأحد رفيدة، وذلك بإكمال تخطيط أراضٍ حكومية منزوعة التملك ووضع بترينات لهذه الأرض التي يبلغ مساحتها مليوناً وأربع مائة متر مربع وتبدأ مساحتها من جبل النور امتداد بجنابات وادي أم ظرفة حتى التقاء وادي الذيبة شرقاً وتلتقي بوادي عتود شمالاً، وهذا الموقع حيوي قد يستفاد منه في إقامة الكثير من المشاريع الحكومية التي تخدم المجتمع في ظل تطوير منطقة عسير.

وذكر المواطنون أن هنالك أمراً من أمير منطقة عسير برقم ٣٢٠٢ في ٢٢ / ١ / ١٤٣٧ه_ موجهاً للبلديات المسؤولة عن هذا الموقع بالعمل على تحديده وإزالة جميع الإحداثات ولكنها توقفت عن التخطيط؛ ما جعل بعض الأشخاص يعتدون عليها ويقيمون المزارع بها لغرض الاستحواذ عليها.

وطالب المواطنون تلك الجهات بالعمل على استكمال التخطيط وإزالة الإحداثات وفك النزاعات من هذا الموقع.