ممثل كوميدي يخسر 35 مليون دولار في ساعة والسبب فضيحة جنسية

المواطن - متابعة

اتهمت 5 نساء الممثل الكوميدي الشهير لوي سي كيه، بالتحرش بهن، وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” تحدثت السيدات عن سوء سلوك جنسي تعرضن له من جانب الفنان، من بينهن 3 نساء قلن أنه قام بفعل “فاضح” أمامهن.

وفي تصريحات صادمة أكد لوي سي كيه، أنه خسر على خلفية هذه الاتهامات التي لاحقته عشرات الملايين من الدولارات في ساعة واحدة فقط.

ورغم إنكار الفنان الكوميدي للاتهامات في بادئ الأمر إلا أنه اعترف بسلوكه المشين لاحقًا.

وأثار عودة لوي سي لتقديم عروض الـ”ستاند أب” كوميدي من جديد في أغسطس الماضي، سخط عدد كبير من نشطاء حقوق المرأة.

وقال موقع “لاف سبين” إن سي كيه تطرق للموضوع أخيرا في آخر عرض كوميدي له، حيث أكد خلاله أن الفضيحة “أودت به إلى الجحيم”، كما زعم أنه خسر 35 مليون دولار في ساعة واحدة، بعد الفضيحة الجنسية.

وردت امرأتين ممن تعرضن لأفعال جنسية من سي كيه على مزاعمه الأخيرة، وأكدتا أن ما يعانيانه من خوف وتهديدات يومية تفوق بكثير ما خسره سي كيه منذ صدور الفضيحة.

وهاجم عدد كبير من مستخدمي موقع “تويتر” النجم الكوميدي، وأكدوا أن خسارة الضحايا أكثر بكثير من خسائره المادية.